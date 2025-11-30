Toni sulle parole di Dzeko: "È stato uno sfogo e una richiesta d'aiuto"

vedi letture

Intercettato da Sky Sport alle Finals dell’EA7 World Legends Padel Tour, l'ex centravanti della Fiorentina Luca Toni ha commentato le parole dette dall'attaccante viola Edin Dzeko dopo la partita persa contro l'AEK Atene sui fischi dei tifosi: "Quello di Dzeko secondo me è stato uno sfogo. Ci sta che i tifosi possano fischiare. È stata una richiesta di aiuto. Con i fischi i giocatori hanno ancora più paura. Quella è stata una richiesta di aiuto per uscire da questa situazione così brutta”.