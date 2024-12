VIEIRA, Incontrato Sucu stamani: situazione ora è stabile

FirenzeViola.it

Nella conferenza stampa di Patrick Vieira in vista della sfida del Genoa contro il Napoli c'è stato ampio spazio per la cessione della società, formalizzata nella giornata di ieri, all'imprenditore romeno Dan Sucu. Questo il pensiero dell'allenatore del Grifone in merito alle novità: "Lo abbiamo incontrato stamattina. E’ una giornata importante per la società. Questo porterà stabilità ed è una cosa molto positiva per tutti i tifosi del Genoa e per chi lavora in società".

Nel suo ingaggio c’erano garanzie sul mercato?

"La garanzia è di avere il direttore e Blazquez che restano in società. La stabilità è una cosa importante per la società. Questo non cambierà il futuro".

Come ha vissuto la squadra il cambio di proprietà?

"I giocatori l’hanno presa bene perché ancora una volta porta stabilità ed è importante per chi lavora per il Genoa. Detto ciò noi siamo professionisti e il lavoro ogni giorno non cambia".

A livello inconscio può portare qualcosa in più questo cambio di proprietà?

"La stabilità e la tranquillità che cerchiamo fuori dal campo ce l’abbiamo anche sul terreno di gioco. Ripeto, è una cosa positiva per la società. Ora noi in campo dobbiamo fare quello che dobbiamo per ritrovare questa stabilità ".