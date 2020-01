VIDEO, Viola in campo per la seduta di scarico

La Fiorentina è già tornata in campo all'indomani del pareggio rimediato contro il Genoa. La squadra viola, agli ordini di Beppe Iachini, ha infatti svolto nel primo pomeriggio una seduta di scarico per poi ripartire in vista del match di Coppa Italia, mercoledì contro l'Inter.

Questo il video dell'allenamento odierno pubblicato dal club viola su Twitter: