VIDEO, Allenamento viola di oggi. Pallone a Ribery

Tornata in campo nel primo pomeriggio, la Fiorentina ha ripreso ad allenarsi agli ordini di mister Iachini, nonostante la confusionaria situazione ancora non stia rendendo chiaro al club viola quando giocherà la prossima partita. Tramite i canali social ufficiali della società gigliata è stato diffuso un video della sessione e, poco dopo, anche uno di Franck Ribery: passi in avanti per l'asso francese, che lavora con il pallone ed è stato immortalato mentre calcia. Ecco qui di seguito i filmati.