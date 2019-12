VIDEO ACF, Squadra in campo in vista della Roma

Fiorentina in campo oggi pomeriggio per preparare la sfida di venerdì sera allo stadio Franchi contro la Roma. Nelle immagini mostrate dai social viola, è possibile vedere la squadra di Vincenzo Montella già al lavoro sul campo del centro sportivo "Astori". Assente, come già detto da FV Federico Chiesa, che dopo la botta al piede e alla caviglia anche oggi svolgerà terapie personalizzate (LEGGI QUA). Ecco intanto il video della squadra viola in campo: