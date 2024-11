VIDAL, Fermato in stato di ebbrezza e accusato di stupro

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex Inter e Juve Arturo Vidal fa parlare nuovamente di sé in Cile. Attualmente gioca nel Colo Colo, avrebbe partecipato ad una festa con i suoi compagni di squadra e avrebbe tentato di fuggire al posto di blocco in evidente stato di ebbrezza. Vidal e i compagni sono stati portati alla stazione di polizia e poi sono stati rilasciati.

Ma non è finita qui: secondo quanto riportato da Radio ADN, la procura avrebbe aperto un'inchiesta per violenza sessuale da parte del centrocampista cileno. La presunta vittima è una ventiduenne che si trovava in questo locale con alcuni amici e "aveva difficoltà a parlare e a mantenere l'equilibrio". È stata la sorella della presunta vittima a chiamare la polizia; adesso le indagini sono affidate a un servizio specializzato di lotta alla criminalità ma per ora nessun giocatore è stato arrestato.