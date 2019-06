VICEPRES. LECCE, Ripartiamo da Meluso-Liverani

Il vicepresidente del Lecce Corrado Liguori a tuttomercatoweb.com ha spiegato anche i piani del club neopromosso in Serie A: “Ci affidiamo al quel duo magnifico formato dal direttore sportivo Meluso, che da quando lavora con noi si è sempre fatto trovare prontissimo sulle scelte, e dal nostro tecnico Liverani, che ci ha messo del suo per portarci a raggiungere la doppia promozione. Rappresentano un valore aggiunto, faranno in modo di farci lottare per questo ennesimo miracolo. Il nostro sogno? Sicuramente quello di mantenere la categoria. Spero non sia un Lecce ad ascensore, ma che possa restare stabilmente in Serie A. Oltre che un sogno, sarebbe un miracolo”.