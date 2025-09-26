Verso Pisa-Fiorentina, tutti i precedenti tra le due squadre
Manca sempre meno alla quinta gara di campionato, che metterà di fronte Pisa e Fiorentina, con un derby che tornerà a giocarsi dopo 34 anni. In vista proprio di questa partita l'ufficio statistico di Museo Fiorentina, con un resoconto a cura di Mauro Moschini, ha fatto il punto su tutti i precedenti tra le due squadre. Ecco di seguito l'elenco completo:
FIORENTINA-PISA TUTTI I PRECEDENTI IN GARE UFFICIALI
3/10/1926 Prima Divisione FIORENTINA-PISA 3-1
19/12/1926 Prima Divisione PISA-FIORENTINA 1-0
1/05/1927 Coppa Arpinati PISA-FIORENTINA 0-1
22/05/1927 Coppa Arpinati FIORENTINA-PISA 4-0
13/11/1938 Serie B FIORENTINA-PISA 2-0
10/04/1939 Serie B PISA-FIORENTINA 0-1
22/09/1968 Coppa Italia PISA-FIORENTINA 0-2
12/01/1969 Serie A PISA-FIORENTINA 0-1
4/05/1969 Serie A FIORENTINA-PISA 3-1
1/09/1982 Coppa Italia FIORENTINA-PISA 1-0
9/01/1983 Serie A FIORENTINA-PISA 2-1
15/05/1983 Serie A PISA-FIORENTINA 0-0
23/10/1983 Serie A FIORENTINA-PISA 0-0
26/02/1984 Serie A PISA-FIORENTINA 1-1
22/12/1985 Serie A FIORENTINA-PISA 1-1
27/04/1986 Serie A PISA-FIORENTINA 1-2
29/11/1987 Serie A PISA-FIORENTINA 2-1
10/04/1988 Serie A FIORENTINA-PISA 0-0
28/08/1988 Coppa Italia PISA-FIORENTINA 4-2
20/11/1988 Serie A PISA-FIORENTINA 0-0
2/04/1989 Serie A FIORENTINA-PISA 3-0
7/10/1990 Serie A PISA-FIORENTINA 0-4
24/02/1991 Serie A FIORENTINA-PISA 4-0
10/10/1993 Serie B FIORENTINA-PISA 4-1
6/03/1994 Serie B PISA-FIORENTINA 0-0
21/08/2002 Coppa Italia C FLORENTIA VIOLA-PISA 0-1
Serie A 14 partite 7 vittorie 6 pareggi 1 sconfitta gol segnati 22 subiti 7
Serie B 4 partite 3 vittorie 1 pareggi gol segnati 7 subiti 1
Prima Divisione 2 partite 1 vittoria 1 sconfitta gol segnati 3 subiti 2
Coppa Italia 3 partite 2 vittorie 1 sconfitta gol segnati 5 subiti 4
Coppa Arpinati 2 partite 2 vittorie gol segnati 5 subiti 0
Coppa Italia serie C 1 partita 1 sconfitta gol segnati 0 subiti 1
Bilancio partite casalinghe 13 incontri 9 vittorie 3 pareggi 1 sconfitta gol segnati 27 subiti 6
Bilancio gare in trasferta 13 incontri 6 vittorie 4 pareggi 3 sconfitte gol segnati 15 subiti 9
Totale 26 partite 15 vittorie 7 pareggi 4 sconfitte gol segnati 42 subiti 15
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati