Poesio sul CorFio: "Con l'arrivo di Paratici si rompe il 'cerchio magico' di Commisso"

Nel suo editoriale del lunedì sul Corriere Fiorentino Ernesto Poesio commenta così la vittoria della Fiorentina sull'Udinese, un 5-1 che rilancia almeno le possibilità salvezza dei viola:

"Almeno il pranzo di Natale è salvo. Pranzi in famiglia siano dunque ma, nonostante il rotondo risultato di ieri, sarà bene raccomandare di non esagerare troppo in festeggiamenti. Eppure, la tentazione di voler credere che l’incubo sia finito, spazzato via da una serata in cui tutto è andato per il verso giusto fin dai primi minuti, è forte. Per troppi mesi l’aria sulla Fiorentina è stata talmente pesante da togliere il respiro, inaridendo le speranze e l’entusiasmo anche solo nell’andare al Franchi.

Vanoli ha finalmente anche aspetti positivi su cui lavorare. Il modulo, prima di tutto, con la difesa a quattro e un po’ più di presenza sulle fasce. E poi le prestazioni di Gud e Kean naturalmente, ma anche quelle di Fagioli, Parisi e Comuzzo. In questo contesto che nelle prossime ore potrebbe iniziare l’era Paratici alla Fiorentina. L’ormai quasi certo ingaggio dell’ex dirigente della Juventus rappresenta per la Fiorentina targata Commisso una svolta. Per la prima volta a tenere il timone non sarà più come è stato in questi sette anni qualcuno del «cerchio (più o meno) magico», ma un manager esterno. Un taglio col passato che si spera porterà nuove idee e soprattutto competenze in una società alla deriva".