GS, 10 mila euro di multa per la Fiorentina, un turno a Ranieri e Okoye
Il Giudice Sportivo ha emesso le sue decisioni relative alle sedicesima giornata di Serie A.
Multa per la Fiorentina.
Per prima cosa, la società viola è stata sanzionata con un'ammenda di 10 mila euro: "per avere suoi sostenitori, al 23° del primo tempo, lanciato alcuni petardi e fumogeni nel recinto di giuoco uno dei quali raggiungeva la rete di una porta danneggiandola, costringendo l'Arbitro ad interrompere la gara per più di un minuto; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".
Ranieri squalificato.
Poi la squalifica di Luca Ranieri per una giornata effettiva: "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)".
Un turno a Okoye.
Infine un turno di squalifica anche per il portiere dell'Udinese Maduka Okoye: "per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete".
