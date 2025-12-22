Stefano Cecchi sulla Nazione: "La vittoria viola mancava dai tempi di Domenici sindaco"

Sulle pagine della Nazione Stefano Cecchi commenta così il successo della Fiorentina sull'Udinese, prima vittoria in campionato dei viola arrivata col risultato di 5-1: "Nel giorno che si temeva essere del giudizio definitivo, una Fiorentina sorprendentemente spumeggiante ritrova una vittoria convincente che mancava dai tempi di Domenici sindaco, rinviando ogni ipotesi di de profundis. Ci voleva eccome. Con l'acqua alla gola, Vanoli ha fatto quello che tutti in Toscana gli chiedevano: mettere la difesa a 4 degradando Ranieri a soldato semplice. Un caso? Un segno del destino? Chissà. Il cielo non ci ha mollato, perché dovremmo farlo noi? A Parma per grattugiare il futuro con speranza".

Sempre sulla Nazione, questo invece il commento di Benedetto Ferrara: "L'atteggiamento è stato quello giusto ed è chiaro a tutti che ritrovare la vittoria aiuta almeno a immaginare una lunga e faticosa risalita. Niente è compiuto ma è giusto continuare a credere nella salvezza. I! probabile arrivo di Fabio Paratici se non altro fa pensare che al Viola Park si cominci a parlare di pallone. Viene da pensare che il suo nome sia stato fatto da Daniele Prade. E questa non è una battuta maliziosa. Solo un pensiero, appunto. Il calcio ha le sue regole".