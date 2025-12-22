Bucchioni: "Fiorentina, pronta la rivoluzione di gennaio con Paratici"

Nel suo consueto editoriale del lunedì per Tuttomercatoweb.com, l'opinionista Enzo Bucchioni ha parlato anche della Fiorentina. Queste le sue parole sull'ormai più che probabile arrivo di Fabio Paratici in viola: "Parlavamo di Paratici. L’ex dg bianconero, già cercato dal Milan l’estate scorsa, ha trovato l’accordo con la Fiorentina per un contratto di cinque anni e pieni poteri sull’area tecnica. Obiettivo salvare la squadra viola, ovviamente. Ma anche progettare un rilancio in grande stile per riportare la Fiorentina ai livelli che merita.

Paratici si deve liberare dal Tottenham, ma il suo arrivo a Firenze potrebbe essere annunciato già oggi. Porterà il suo staff di scouting e probabilmente a gennaio rivoluzionerà questa squadra, delusione totale della stagione dopo un mercato da novanta milioni. Sarà un caso, ma è bastata la notizia dell’arrivo di una figura forte in società per dare ai giocatori una nuova carica e portare la prima vittoria stagionale in campionato dopo sedici partite. Complice anche l’Udinese in dieci dopo otto minuti, ma è apparso evidente il cambio di atteggiamento di tutta la squadra. Questo gruppo allo sbando aveva bisogno di sentire l’aria forte di un cambiamento vero dentro la Fiorentina, salvarsi è sempre complicato, ma l’orizzonte ha cambiato colore".