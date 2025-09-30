Verso Fiorentina-Sigma Olomouc, il programma della vigilia

Il primo impegno del girone di Conference League è sempre più vicino per la Fiorentina di Stefano Pioli, a caccia di risultati positivi in Europa dopo l'avvio difficile in campionato. Domani, mercoledì 1 ottobre, sarà giorno di vigilia e alle ore 11:00, presso il campo di allenamento del Viola Park, si terrà l’allenamento di rifinitura della Fiorentina, i cui primi 15 minuti saranno aperti ai media. Alle ore 14:30, presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, si terrà invece la conferenza stampa di Mister Pioli e di un calciatore della Fiorentina.

Alle ore 18:30, presso la sala stampa dello Stadio Franchi, incontreranno i giornalisti l'allenatore del Sigma Olomouc, Mister Janotka, ed un calciatore. Alle 19:00, infine, sul terreno di gioco dello stadio Franchi, si svolgerà l’allenamento di rifinitura della squadra ceca, i cui primi 15 minuti saranno aperti ai media. Ovviamente potrete seguire tutta la giornata e l'avvicinamento alla gara su Firenzeviola.it e su Radio FirenzeViola.