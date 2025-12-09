Sabatini: "Deve avvenire la tempesta perfetta e autoindotta dello spogliatoio"
Il direttore, Walter Sabatini, nel suo editoriale a Cronache di Spogliatoio ha trattato le situazioni di diverse società di Serie A, una di queste è la Fiorentina, ecco le sue parole a riguardo: "Deve aver luogo la tempesta perfetta, silenziosa e autoindotta dagli stessi giocatori nello spogliatoio. La salvezza può essere il risultato di una tempesta che hai scampato. Goretti ha sempre lavorato duro nelle categorie inferiori per raggiungere la Fiorentina, quindi so che ci sarà impegno massimo per tirare fuori la squadra dalle difficoltà".
Cronaca di una fine annunciata: le istituzioni fiorentine devono muoversi per capire le intenzioni di Commisso. E fare pressioni. Situazione surreale, una città trascinata verso la B e nessuno ha una rispostadi Angelo Giorgetti
FirenzeViolaOra anche De Gea è in discussione: tra la Conference e il Verona, i dubbi di Vanoli riguardano anche lo spagnolo
FirenzeViolaRadio FirenzeViola al Tg1: un tributo nazionale in un momento difficile per la Fiorentina
Mario TeneraniSolo Rocco può salvare la Fiorentina: vendendola presto per voltare pagina. Altrimenti dentro un manager di calcio. Questa squadra non merita Firenze. Spogliatoio: scintille Kean-Mandragora
Tommaso LoretoNon è con le parole che si evita la B, piuttosto commissariate la Fiorentina e risparmiateci certe dichiarazioni. A Reggio una squadra tutt'altro che unita, una gara incommentabile mentre Vanoli non lo segue nessuno
