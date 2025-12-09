Sabatini: "Deve avvenire la tempesta perfetta e autoindotta dello spogliatoio"

Il direttore, Walter Sabatini, nel suo editoriale a Cronache di Spogliatoio ha trattato le situazioni di diverse società di Serie A, una di queste è la Fiorentina, ecco le sue parole a riguardo: "Deve aver luogo la tempesta perfetta, silenziosa e autoindotta dagli stessi giocatori nello spogliatoio. La salvezza può essere il risultato di una tempesta che hai scampato. Goretti ha sempre lavorato duro nelle categorie inferiori per raggiungere la Fiorentina, quindi so che ci sarà impegno massimo per tirare fuori la squadra dalle difficoltà".