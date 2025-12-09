De Marco promuove gli arbitri: "Giornata positiva per tutta la squadra"

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - "E' stata una giornata molto positiva, un bel weekend per tutta la squadra arbitrale": Andrea De Marco, responsabile dei rapporti istituzionali Can A e B, promuove i direttori di gara impegnati nel turno di campionato concluso. Lo fa a Open Var, format di DAZN, FIGC, AIA con collaborazione Lega Serie A in esclusiva su DAZN ogni martedì pomeriggio. Promosso La Penna in Napoli-Juventus perché il giallo a Kalulu su Oliveira "è una decisione corretta", commenta De Marco. "L'arbitro è piazzato bene - prosegue -. Il piede non è alto e il fallo di gioco non è violento, corretta la scelta dell'ammonizione".

Così come "giusta" la decisione di La Penna sul gol convalidato a Yildiz "perché comunque il calciatore della Juventus interviene sul pallone e quindi è giusto non fermare il gioco e non concedere punizione". Corretta, secondo De Marco, anche la scelta di Mariani di convalidare il 3-0 di Bernede in Verona-Atalanta. La rete sembrava nascere da un presunto fallo di mano di Bella-Kotchap nella propria area, quindi si sarebbe potuto passare dal gol del Verona al rigore per l'Atalanta. "E' stata una decisione difficile - spiega De Marco -, abbiamo visto come il Var Aureliano avesse avuto l'impressione che il pallone fosse stato toccato all'inizio, però il pallone non cambia giro e direzione e dunque l'impressione avuta non è stata una certezza, dunque è giusto che il Var non sia intervenuto, confermando così la decisione corretta del campo di Mariani di assegnare il 3-0 al Verona". (ANSA).