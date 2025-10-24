Verso Fiorentina-Bologna, tutte le statistiche del derby dell'Appennino

Come di consueto la Lega Serie A ha fornito le statistiche riguardanti i match in programma per la prossima giornata. Tra queste ovviamente ci sono anche quelle riguardanti il derby dell'Appennino tra Fiorentina e Bologna, eccole di seguito:

Sono 79 i precedenti ufficiali tra le due squadre al Franchi con bilancio di 42 successi della Fiorentina, 23 pareggi e 14 affermazioni del Bologna. La Fiorentina non iniziava una stagione di Serie A senza mai vincere nelle prime 7 giornate dal 1977/78. Quell’anno la prima vittoria viola fu alla nona giornata, proprio contro il Bologna (1-0 al Dall’Ara con rete decisiva di Andrea Orlandini, il 27 novembre 1977). La Fiorentina è una delle 4 squadre a non aver ancora vinto nella Serie A 2025/26, come Pisa, Genoa e Verona.

L’ultima vittoria viola 2-3 a Udine, 25 maggio scorso. La Fiorentina è una delle 3 squadre che ha perso, dopo 7 turni, il maggior numero di punti rispetto ai risultati dell’intervallo: -4, come Lazio e Genoa. Fiorentina sempre sconfitta nelle prime 3 giornate di campionato in casa; l’ultimo risultato positivo viola al Franchi è stato proprio contro il Bologna, vittoria per 3-2 il 18 maggio scorso. Bologna prolifico prima dell’intervallo: 4 le reti rossoblù firmate dal 31’ al 45’ recuperi inclusi, primo insieme all’Atalanta. Tra Stefano Pioli e Vincenzo Italiano nono incontro ufficiale: negli 8 precedenti, 5 vittorie del mister viola e 3 per quello rossoblù. Stefano Pioli ex di giornata: ha allenato il Bologna dall’ottobre 2011 al gennaio 2014, per lui in rossoblù 32 vittorie, 28 pareggi e 37 sconfitte in 97 match ufficiali.

Vincenzo Italiano ex di giornata: da tecnico conta 162 panchine ufficiali con la Fiorentina, con score di 77 vittorie, 36 pareggi e 49 sconfitte, dalla stagione 2021/22 alla 2023/24. Vincenzo Italiano ha affrontato la Fiorentina 7 volte da calciatore con 2 successi per il tecnico del Bologna e 5 vittorie viola. Italiano ha segnato una rete ai toscani il 6 maggio 2001, in Verona-Fiorentina 2-1. Prima del gol segnato contro il Milan, Robin Gosens non realizzava una rete in Serie A dal 23 aprile scorso contro il Cagliari. Nel 2024/25 furono 5 le marcature del difensore tedesco. Riccardo Orsolini è il capocannoniere della Serie A 2025/26 con 5 reti segnate. Al secondo posto Nico Paz e Christian Pulisic con 4 gol. Emil Holm ha segnato la sua seconda rete con la maglia del Bologna, entrambe arrivate fuori casa.