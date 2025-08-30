Verratti a Pescara parla da dirigente: "Cercheremo di rinforzare la squadra"
(ANSA) - PESCARA, 30 AGO - Weekend pescarese per Marco Verratti. L'ex centrocampista di Psg e Nazionale italiana, attualmente giocatore dell'Al Duhail, squadra di Doha in Qatar, è in città. Verratti, da qualche mese socio del Pescara, ieri mattina aveva seguito l'allenamento di rifinitura della squadra a Silvi prima della partenza per Mantova e poi nel corso della serata ha partecipato ad un brindisi con gli sponsor della società, alla presenza fra gli altri anche del presidente della Regione Marco Marsilio e del sindaco di Pescara Carlo Masci. "Sono contento di dare una mano. Faremo di tutto per disputare un buon campionato. Sappiamo che sarà difficile ma dobbiamo essere fiduciosi.
Per me è solo un onore cercare di mettere una piccola pietra a questo edificio. Abbiamo bisogno dei tifosi. Sono un valore aggiunto. Mi sento spesso con il presidente Sebastiani. In queste ultime ore di mercato cercheremo di rinforzare la squadra". (ANSA).
