Jordan Veretout presto diventerà a tutti gli effetti un nuovo centrocampista della Roma. Sky Sport fa sapere come, a causa di alcuni piccoli ritardi logistici, l'ormai ex mediano della Fiorentina non sosterrà le visite mediche coi giallorossi domani, come inizialmente previsto, bensì nella mattinata di sabato. Ma l'affare è ormai definito.