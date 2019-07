VERETOUT, Dialogo aperto col Milan: contropartite...

Il Milan anticipa tutti e chiude per Bennacer. Ma il mercato rossonero per quanto riguarda il centrocampo non finisce qui. Infatti come scrive La Gazzetta dello Sport una parte del budget sarà destinata per Jordan Veretout che rimane il primo candidato nel ruolo. Il dialogo proseguirà ma la Fiorentina ascolterà le richieste anche di Roma e Napoli. I viola lo valutano 25 milioni ma i rossoneri vorrebbero inserire nella trattativa qualche contropartita tecnica anche se Cutrone è escluso. Un'idea può essere Diego Laxalt, ma in generale la Fiorentina vorrebbe solo tanti contanti.