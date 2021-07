VENUTI/1, Maglia viola una seconda pelle. Tifosi...

A margine della conferenza stampa, Lorenzo Venuti ha parlato anche al profilo social della Fiorentina, rispondendo alle curiosità dei tifosi:" Questa maglia per me è una seconda pelle, sono arrivato qui alla Fiorentina a 9 anni e per me questi sono colori che ho cuciti addosso. Già indossare la maglia viola è sempre un'emozione incredibile, immaginatevi indossare la fascia da capitano l'altro giorno...Anno scorso ho segnato al Franchi in Coppa Italia ma lo stadio era vuoto, spero tanto di poter segnare davanti ai tifosi e magari correre sotto la Curva. La mancanza dei tifosi è stata pesante, spero di tornare a sentirli presto. Per arrivare qui ho lavorato tanto. Non avendo talenti particolari bisogna credere nell'allenamento e nel sacrificio. Il compagno che mi fa più arrabbiare? Ad oggi sono i ragazzini della Primavera, ma semplicemente perché cerco di spronarli, so come si sentono perché ci sono passato anche io qualche anno fa ma cerco di motivarli. Altri sport? Ultimamente mi sono appassionato al Paddle, mi diverto molto a giocarci. Prima di giocare a calcio ho fatto per qualche anno nuoto".