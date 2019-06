VENERATO, Gattuso può piacere ai viola. Spalletti...

Ciro Venerato, giornalista della Rai, ha parlato a margine dell'evento Football Leader che si è svolto a Napoli: "Voglio ricordare cosa hanno fatto i Della Valle per la Fiorentina e per Firenze al di là dell'ultimo periodo sfortunato. Hanno preso la Florentia Viola dal fallimento ed hanno regalato spesso stagioni importanti: senza le penalizzazioni post Calciopoli avrebbe fatto diverse Champions League con il club gigliato. Adesso l'appeal dei Della Valle è ai minimi termini, ma è giusto ripetere quello che hanno fatto. Commisso? A pelle mi sta simpatico, un calabrese che ha fatto tanti soldi in USA e ha comprato i New York Cosmos che erano di Chinaglia, Pelè, Beckenbauer... Mi ispira simpatia. Vediamo se riuscirà a riportare il sorriso in una grande piazza come Firenze che merita i palcoscenici europei e non certo di salvarsi all'ultima giornata. Quale allenatore arriverà alla Fiorentina? Domenica ho ipotizzato l'idea Gattuso per una voce che sta girando già da un po' sia per le origini calabresi di entrambi sia per la qualità dell'allenatore perché al Milan secondo me ha fatto benissimo. Può piacere ai viola. Infine c'è la suggestione Spalletti che è tifoso della Fiorentina, credo da giovane frequentasse anche la Curva Fiesole anche se all'Inter non mi è piaciuto molto. In genere ha sempre dato grande gioco alle sue squadre indipendentemente dalla qualità dei singoli: l'Udinese, la sua prima Roma con Totti falso nueve che è stata forse una delle più belle squadre che ho ammirato in Italia. Dal punto di vista tecnico e tattico all'Inter, non conosco quali siano state le problematiche, ma non è stato lo Spalletti che conosco io. Resta comunque un grande allenatore. Assetto societario? Ripartirei da una bandiera come Giancarlo Antognoni perché è importante per uno straniero partire con un'icona accanto. Poi sarà importante affiancarsi anche dei manager importanti come Gandini, nome che circola e che rappresenta uno dei dirigenti amministrativi tra i più importanti in Europa. Credo inoltre che andrà via Corvino e bisognerà dotarsi di uno scouting come per esempio Mirabelli, una persona che sa di calcio e che andrebbe a ricomporre un feeling importante con Gattuso. I nomi che si fanno sono di assoluto valore. Chiesa? È dura presentarsi ai nuovi tifosi cedendo il giocatore più importante, non è il massimo, ma se arrivassero offerte vicine agli 80 o 90 milioni di cui si parla con quei soldi la Fiorentina potrebbe fare un mercato importante. La Juventus e il Napoli insegnano che spesso vendendo dei giocatori importanti si può diventare ancora più forti: si deve affezionarsi meno al giocatore e più alla maglia. Per un ragazzo del '97 che vuole fare il grande salto Inter e Juventus sono sicuramente tentazioni non indifferenti".