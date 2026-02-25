Serie A, le designazioni arbitrali per la 27^ giornata: Roma-Juventus a Sozza
Non solo Udinese-Fiorentina, match che andrà in scena alle 20:45 di lunedì e che chiuderà di fatto la 27^ giornata, l'Aia ha comunicato anche il resto delle designazioni arbitrali per il prossimo turno di campionato. Spicca tra tutte le partite il big match della domenica sera tra Roma e Juventus, affidato a Simone Sozza della sezione di Seregno. Questo il quadro generale:
PARMA – CAGLIARI Venerdì 27/02 h. 20.45
MASSIMI
PRETI – BARONE
IV: COLLU
VAR: GIUA
AVAR: MAZZOLENI
COMO – LECCE Sabato 28/02 h. 15.00
FOURNEAU
VECCHI – MASTRODONATO
IV: MARCENARO
VAR: MARINI
AVAR: MANGANIELLO
H. VERONA – NAPOLI Sabato 28/02 h. 18.00
COLOMBO
DEI GIUDICI – ROSSI M.
IV: BONACINA
VAR: GARIGLIO
AVAR: DI BELLO
INTER – GENOA Sabato 28/02 h. 20.45
FABBRI
ZINGARELLI – BERCIGLI
IV: PERRI
VAR: MAGGIONI
AVAR: GUIDA
CREMONESE – MILAN h. 12.30
MASSA
MELI – ALASSIO
IV: AYROLDI
VAR: GUIDA
AVAR: MAGGIONI
SASSUOLO – ATALANTA h. 15.00
MARCHETTI
CIPRESSA – POLITI
IV: MUCERA
VAR: NASCA
AVAR: DOVERI
TORINO – LAZIO h. 18.00
ABISSO (foto)
IMPERIALE – CAVALLINA
IV: TREMOLADA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: PATERNA
ROMA – JUVENTUS h. 20.45
SOZZA
COSTANZO – LO CICERO
IV: SACCHI J.L.
VAR: DI BELLO
AVAR: DI PAOLO
PISA – BOLOGNA Lunedì 02/03 h. 18.30
FELICIANI
BACCINI – BELSANTI
IV: MARINELLI
VAR: DI PAOLO
AVAR: DI VUOLO
UDINESE – FIORENTINA Lunedì 02/03 h. 20.45
PAIRETTO
PASSERI – MONDIN
IV: RAPUANO
VAR: PATERNA
AVAR: DOVERI
