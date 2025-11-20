Vanoli su Ranieri: "Anche io gli avrei dato la fascia. Lo difenderò fino alla morte"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida di sabato tra Fiorentina e Juventus Paolo Vanoli, tecnico viola, rispondendo ad una domanda sul futuro da capitano del club gigliato di Luca Ranieri, ha fornito una risposta interessante, di difesa ed elogio, ma in parte anche di critica, del proprio calciatore: "Ci sono state critiche eccessive in tv su di lui. Con lui ho parlato e quello che ho detto a lui lo dico a voi. Gli ho detto che se io fossi stato l'allenatore della Fiorentina a inizio anno gli avrei dato la fascia di capitano. La fascia viene data per tanti motivi: se sei un leader, se hai tante presenze... gli ho detto che lui è diventato capitano perché è un esempio del lavoro.

Lui ha lavorato con la sua energia e nonostante chi diceva che non era in grado è rimasto alla Fiorentina. Io lo avevo chiesto a Pradè a Venezia ma lui si è conquistato la Fiorentina. Oggi però è giusto che si prenda le critiche perché la gente non gli riconosce i valori di capitano. Quindi per me il capitano è lui e lo difenderò fino alla morte. Lui deve capire perché si è preso questa fascia".