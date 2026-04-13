Vanoli (DAZN): "Dico bravi ai ragazzi. Futuro? Guardo al bene della Fiorentina"

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Paolo Vanoli parla così a DAZN dopo la vittoria della Fiorentina contro la Lazio, partendo dalla sensazione di guardare la classifica: "Bello perché ancora ci manca ancora qualcosa. Faccio i complimenti ai ragazzi perché ne avevo 7 dalla Primavera in panchina ma siamo stati squadra, gestendo bene i minuti di recupero. Potevamo anche fare il secondo gol ma non potevo chiedere di più. Bravo chi è entrato ma anche Fazzini che non giocava da un po'. Ora dobbiamo recuperare le energie e provare a dare il massimo in questa partita di Conference, nel calcio non si sa mai".

"Sapete quanto pesante è stato questo periodo per una squadra come la nostra. Spero che ora si liberi la testa e ci sia più fluidità nel giocare. Proveremo fino alla fine a dare il massimo per la nostra gente e per i nostri tifosi".

Questi numeri sono una candidatura per il futuro alla Fiorentina?

"Non c'è bisogno di candidature, ho sempre avuto la fiducia della società. Quando sono arrivato qua sapevo di dover fare qualcosa di importante, non ho mai guardato al futuro ma al bene della Fiorentina. Quando ho firmato sapevo di avere questa responsabilità. I numeri dicono tanto, ci vuole pazienza ma il campionato deve ancora finire".

Quanto incide Paratici?

"Il direttore abbia un curriculum che parla per lui. La società si è arricchita ma anche gli altri sono uomini di valore. Penso che sia un grandissimo professionista e l'ha dimostrato".