Vanoli confermato? Capozucca: "Fatto buon lavoro da una situazione drammatica"
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Confermerebbe Paolo Vanoli alla Fiorentina? Questa una delle domande poste a Stefano Capozucca da Tuttomercatoweb.com, nella tradizionale rubrica "A tu per tu" di mezzanotte. A rispondere è stato appunto lo storico dirigente sportivo, che si è espresso così: "Vanoli ha fatto un buon lavoro. Quando è arrivato alla Fiorentina i viola erano in una situazione drammatica. In fondo alla classifica. Vanoli ha saputo riportare la squadra ad un buon livello".
Così invece Capozucca sulla lotta salvezza: "Bella lotta, davvero. Il Lecce sfida la Juventus ed è un impegno complicato, la Cremonese gioca contro il Pisa. Si deciderà all'ultimo respiro".
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Copertina
Luca CalamaiPerché Kean deve restare, perché Gud deve partire, perché mi fa paura Grosso, perché Commisso deve parlare
Andrea GiannattasioGrazie Vanoli, ma adesso è l'ora di far prevalere quell'1%. Paratici ha testa solo per la Fiorentina: la sua rivoluzione copernicana è partita
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