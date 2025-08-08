Valentini sulle polemiche su Italia-Israele: "E' un caso delicato, ma la Federazione si è sempre esposta"

L'ex dirigente federale Antonello Valentini è intervenuto a "Calciomercato e Ritiri", trasmissione di TMW Radio durante la quale ha parlato anche della polemica relativa alla prossima partita di Italia-Israele: "Comincio col dire che sui temi dei diritti umani, sui temi sociali e non solo, la Federazione Italiana non ha da prendere lezioni da nessuno. La Federazione si è esposta sempre quando c'era da esporsi. E' un caso delicato, su cui il calcio non può nascondersi, tapparsi occhi, bocca e orecchie. Ho sentito le dichiarazioni dell'Onorevole Berruto e del PD, ma mi spiace dire che se vanno avanti con la richiesta di non disputare la partita fanno un buco nell'acqua perché chiedono una cosa che la Federazione Italiana non può fare.

Serve dare un segnale, fare un'iniziativa, a cui la Federazione magari sta pensando. Lancio una proposta concreta, che mi sembra appropriata visto lo scenario: prima della partita di Udine, a stadio già pieno, la Nazionale potrebbe venir fuori dagli spogliatoi prima del fischio d'inizio, riunirsi a bordocampo e rendere omaggio ai due giocatori palestinesi scomparsi in questi mesi. Chiedere di non giocare la partita significa non conoscere le norme".