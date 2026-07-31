Fabregas: "Non dobbiamo sbagliare l'attaccante, neanche umanamente. Serve il profilo giusto per il Como"

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Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha commentato la finalina vinta per 3-2 con il Famalicao che ha permesso ai lagunari di chiudere al terzo posto della Como Cup. Tra le varie domande anche quella sul tipo di attaccante e il recupero di Diao, come riportato da Tuttomercatoweb:

Diao sembra tornato a pieni ranghi. È fondamentale anche per il prossimo anno? E che punta cercate?

"Non lo so, hai letto tutti i nomi e sai che giocatore stiamo cercando. Dobbiamo capire umanamente che tipo di persona sono, capire se possano ambientarsi al contesto Como. Ci sono mille parametri da analizzare, io sento una grandissima responsabilità per non dover sbagliare. Ovviamente sarà importante nel divenire della stagione. Arriverà un attaccante, sicuramente. Ma ci sono altre opzioni e i giocatori mi dimostrano che vogliono essere sempre presenti".

Può servire un profilo esplosivo e fisico per l'attacco?

"Ogni profilo è diverso, noi dobbiamo capire il profilo giusto. Il difensore forte e veloce? Ma che succede se ha il fisico animale e perdi 40 palloni? Bisogna sapere chi portare qua, in base alla nostra identità. Bisogna analizzare bene, magari è un profilo del genere. O magari no".