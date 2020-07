VALCAREGGI, Iachini in bilico: vorrei tecnico toscano

Il procuratore Furio Valcareggi ha parlato della panchina viola: "Le non-risposte che arrivano dalla Fiorentina ogni volta che si chiede di Iachini non mi fanno pensare positivo. Il tecnico marchigiano è in bilico. Il mio sogno è avere un allenatore toscano, sono tre i papabili. Spalletti lo conosco poco, dovrebbe rinunciare a una barca di soldi per venire a Firenze. Da dieci anni è abituato ad andare in Champions, qui potrebbe ambire all'Europa League e dovrebbe anche abbassarsi lo stipendio. Tra cinque o sei anni magari verrà alla Fiorentina con entusiasmo, ma ora no perché lui vuole competere. Mazzarri è molto bravo, il curriculum lo premia. I toscani sono allenatori molto bravi. Per me sarebbe anche un voler dare un messaggio al popolo, perché un tecnico vincente vuole continuare a vincere".