VALCAREGGI, Commisso s'è arreso a cedere Chiesa

Il procuratore ed opinionista Furio Valcareggi dice la sua sulla ripartenza del calcio italiano: "Ero contrario alla proposta di Galliani (riprendere ad agosto e concludere questa stagione nell'anno solare, ndr), ma ora credo sia inevitabile. Certezze sulla malattia non ce ne sono, per quest'anno non assegnerei nulla e andrei avanti così. Secondo me ormai non ci sono i presupposti per recuperare le ultime dodici giornate: il rischio supera la logica. Non c'è una soluzione: qualunque risulta arrangiata. Sono FIFA e UEFA a comandare in realtà, l'articolo cinque è vero: chi ha i soldi vince. Loro dovrebbero aiutarci, fare una sorta di classifica tennistica e vedere che nella storia le squadre italiane gli hanno portato tanti di quei soldi che ci dovrebbero risarcire. Siamo clienti pazzeschi, siamo noi a rendere ricca la UEFA dai tempi dell'Inter di Mazzola".

Che succederà con Chiesa?

"La pace armata che suggellarono a gennaio all'Excelsior è stata con Rocco, Joe, Enrico e Federico Chiesa. Fu dopo il licenziamento di Montella, molto gradito a lui, ma dissero anche che se a fine anno fossero arrivate offerte sarebbe andato via, non avrebbe potuto rifiutare squadre che vogliono vincere e che lo cercano. Di sicuro faranno di tutto per non darlo alla Juve. Il problema che si può risolvere è che lo vuole anche Antonio Conte, e lui quando vuole qualcuno lo prende. Lui però non ha perso un euro di valore, l'ha perso la contingenza: se prendi 60-70 milioni ora lo puoi anche mandare via".

Ma non può rinnovare?

"No, perché da altre parti va a prendere 6 più bonus. Sono molto di più anche di 4,5... Dirai che è una Porsche in meno, si vive bene uguale. Ma è così, di là ha di più e può anche provare a vincere qualcosa. Non c'è lotta".

Come giudica l'ultima intervista di Commisso sul ragazzo?

"Da imprenditore capisce il ragazzo. Anche Rocco da ragazzino prende una valigia dalla Calabria e va in America per fare successo: lui è il premonitore della ricerca e della voglia di arrivare in cima al mondo, anche a caro prezzo. La Fiorentina non vincerà mai la Champions, capisce le persone che hanno una smodata voglia di vincere. Chiesa è un calciatore fortissimo, ha molto mercato e Rocco si è arreso a questa richiesta. Nei panni di Federico tutti vorremmo andare a guadagnare e a vincere di più".

Percentuali sulla permanenza?

"Settanta va, trenta rimane. Anche dovesse rinnovare il nuovo conguaglio partirebbe dalla prossima stagione, quindi zero problemi".