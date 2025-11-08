"Una vasca per Firenze". Torna la maratona di nuoto benefica: come partecipare

Una maratona di nuoto non agonistica di 24 ore con scopo benefico. A organizzarla la Firenze Nuota Master in beneficenza di Aisla Firenze. Giunta alla sua undicesima edizione, la manifestazione “Una vasca per Firenze” è prevista nel capoluogo toscano da sabato 15 novembre (ore 13) a domenica 16 (ore 13), presso la piscina di San Marcellino “R. Dani” (in via Chiantigiana 28). All’evento, patrocinato da Regione Toscana e FIN Toscana, possono partecipare adulti e bambini in grado di nuotare almeno in una vasca di 25 metri.

Il programma prevede la partenza sabato 15 con alcuni rappresentanti della Fondazione “La Compagnia di Babbo Natale”. Durante tutta la manifestazione gli iscritti potranno nuotare liberamente nella fascia oraria prenotata. Saranno riservate due corsie a varie società di nuoto che si alterneranno tra loro: Firenze Nuota Master, Viola Swim Team, POHAFI, Rari Nantes Florentia, Gli Amici del Nuoto, U.S. Affrico, Tropos. Dalle 16 alle 18, per i più piccoli, è in programma la merenda e, dalle 20 a mezzanotte, pastasciutta al sugo espressa per tutti i nuotatori presenti. Domenica 16 durante, durante le ore notturne, si nuoterà con la musica di Radio Firenze e Radio Toscana, media partner della manifestazione. La colazione è prevista alle ore 6.30 e, a partire dalle 9, sono previste le esibizioni di nuoto sincronizzato e una partita di pallanuoto finale. Alle 13 terminerà la maratona.

Per partecipare basta iscriversi basta iscriversi al link 11a “Una Vasca per AISLA” – 2025 – AISLA Firenze – Persone che aiutano persone – SLA e versare una donazione minima di 10 euro (adulti) e 5 euro (bambini fino a 12 anni). Sostenitori: U.S. Affrico, CNA Toscana, The Florentine Irish Pub, Abbigliamento TOTI, Caffè Pasticceria Lorenzo, Ottica Vogue, Misericordia di Campo di Marte, Bertrand.

Nello stesso weekend, ma con partenza alle 19, ci sarà anche la maratona di 24 ore in beneficenza della sede di Prato di Aisla Aps, dal titolo “Una vasca per Aisla Prato”.