Riecco Gosens, tra la Cremonese e il mercato aperto: la Fiorentina spera in lui

Tra le (poche) notizie positive che la Fiorentina si è portata dietro da Parma c'è stato il ritorno in campo di Robin Gosens. Dopo un lungo e tormentato periodo ai box, l'esterno tedesco è finalmente tornato a disposizione della squadra viola e potrebbe diventare fondamentale per una rincorsa salvezza che si è fatta più difficile che mai. Entrando per l’ultimo quarto d’ora a Parma ha spezzato una lunga assenza che durava dal 29 ottobre, quando un problema muscolare alla coscia sinistra lo aveva costretto a fermarsi dopo la sfida contro l’Inter.

Un ritorno faticoso

Un rientro salutato con speranza da tutto l’ambiente viola: la sua presenza sulla fascia sinistra è stata una delle più mancate nelle ultime settimane, in un periodo in cui la squadra ha faticato a trovare continuità e risultati. L’infortunio, inizialmente sembrato di breve durata, si è trasformato in una vera e propria odissea per l’ex Atalanta. Tra rinvii, gestione prudente e una ricaduta che aveva fatto temere ulteriori stop, Gosens ha saltato una dozzina di partite tra campionato e coppa prima di tornare finalmente in campo. Questo ritorno non è importante soltanto per la salute fisica del giocatore, ma anche per la Fiorentina dal punto di vista tattico. Gosens infatti garantisce equilibrio sulla corsia sinistra e permette a Paolo Vanoli di pensare a soluzioni di modulo più dinamiche, con una copertura più sicura in fase difensiva e maggiore spinta offensiva. Dopo due mesi di inattività, la condizione fisica resta da valutare, ma con la Cremonese potrebbe anche sperare in una maglia da titolare.

Le sirene di mercato a gennaio

Ad oggi non ci sono sentori di una possibile cessione del calciatore nella sessione invernale del mercato, anche perché in estate è stato riscattato dalla Fiorentina ed è considerato uno dei leader dello spogliatoio. Però non è un mistero che tra luglio e agosto un'offerta dell'Atalanta abbia fatto vacillare le parti. Se dovesse ripresentarsi un club con oltre 15 milioni per Gosens, le cose cambierebbero rapidamente stavolta.