Scontri derby di Torino: tifoso sempre in prognosi riservata, otto gli arrestati

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(ANSA) - TORINO, 25 MAG - Restano stabili le condizioni di Marco Leonardo Basoccu, il tifoso juventino di 36 anni ferito gravemente durante i disordini scoppiati prima del derby di Torino. L'uomo resta ricoverato, intubato e in osservazione nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Molinette. Dopo la Tac eseguita questa mattina, da quanto si apprende da fonti ospedaliere, il quadro clinico non avrebbe registrato variazioni. Il 36enne resta in prognosi riservata.

Otto tifosi juventini sono stati arrestati. Tre arresti sono stati eseguiti in flagranza, altri 5 in flagranza differita grazie all'analisi delle immagini registrate dal drone. Gli arrestati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifizi pirotecnici durante manifestazioni sportive. Il questore di Torino ha inoltre emesso undici Daspo. Sei gli agenti rimasti contusi negli scontri". (ANSA).