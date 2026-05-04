Ufficiale Un altro tecnico si libera: Marcelino e il Villarreal si separano

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Un altro tecnico a fine stagione cambierà panchina: si tratta dello spagnolo Marcelino, che alla fine del campionato lascerà il Villarreal dove era arrivata nel 2023 e dove era stato legato da un'altra importante parentesi, dal 2013 al 2016. L'addio nonostante la qualificazione in Champions. Ad annunciarlo è proprio il club: "Il Villarreal ringrazia Marcelino e il suo staff per la professionalità, l’impegno e il lavoro svolto sin dal primo giorno, così come per il contributo dato alla crescita sportiva del club".