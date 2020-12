ULIVIERI, Prandelli out? C'è uno staff consolidato

Tra i tecnici del Torino che oggi compie 114 anni c'è stato anche Renzo Ulivieri, ora presidente dell'Assoallenatori. Che ricorda così quell'esperienza del 2002-03. "Rimasi pochi mesi in un anno difficile - dice a TMW - fu un'esperienza durissima e non fui capace di entrare nella testa della squadra nè entrai in sintonia con l'ambiente. Resta comunque un ricordo caro per aver potuto guidare una formazione così gloriosa".

Quanto inciderà per la Fiorentina non poter contare su Prandelli in questi giorni? "Nulla perchè ora oltre alla tecnologia c'è uno staff consolidato. Anni fa invece c'era solo il secondo e il lavoro poteva diventare gravoso"