UFFICIALE, Pjanic riparte dalla Russia: è del CSKA Mosca

FirenzeViola.it

Miralem Pjanic riparte dalla Russia. L'ex centrocampista di Roma e Juventus si è accasato al CSKA Mosca, come anticipato nei giorni scorsi dai media locali. Oggi è arrivato l'annuncio ufficiale, direttamente dai canali social del club della capitale russa:

Miralem giocherà per la nostra squadra al numero 15. Pjanic, come giocatore della Juventus Torino, ha vinto quattro volte il titolo nel campionato italiano, ha vinto due volte la Coppa Italia ed è stato finalista in Champions League. Il bosniaco ha giocato anche nel Lione, nella Roma e nel Barcellona, ​​con cui ha vinto la Coppa di Spagna. Il centrocampista ha giocato 115 partite con la nazionale della Bosnia, segnando 17 gol e fornendo 29 assist.