UFFICIALE, Insigne giocherà al Toronto dal 1° luglio

Adesso è ufficiale, Lorenzo Insigne giocherà nel Toronto FC. Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il club canadese fa sapere di aver tesserato l'attaccante italiano, che si trasferirà in MSL al termine di questa stagione. Insigne ha firmato un quadriennale a partire dal 1° luglio 2022.

