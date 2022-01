UFFICIALE, Il Barcellona cede Coutinho in prestito

Il Barcellona ha comunicato l'accordo con l'Aston Villa per il trasferimento di Philippe Coutinho in Premier League in prestito fino al termine della stagione. Parte dello stipendio verrà pagata proprio dai Villans, che così libereranno un po' di spazio salariale ai blaugrana che oltre ad aver messo nel mirino Dusan Vlahovic, devono ancora registrare il contratto di Ferran Torres.

Welcome, Philippe Coutinho!



Aston Villa and FC Barcelona have agreed terms for Philippe Coutinho to spend the rest of this season on loan at Villa Park. 🇧🇷