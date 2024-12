UFFICIALE, C'è la nota del Milan. Fonseca esonerato

FirenzeViola.it

Dopo le parole di ieri sera pronunciate dall’allenatore portoghese in merito al suo esonero dopo il match pareggiato 1-1 contro la Roma, adesso è anche ufficiale il Milan ha sollevato dall’incarico Fonseca. Tramite una nota ufficiale sul proprio sito, il club rossonero ha infatti comunicato:



“AC Milan annuncia che Paulo Fonseca è stato sollevato dal suo incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. Il Club esprime la propria gratitudine a Paulo per il suo grande senso di professionalità e gli augura il meglio per i suoi futuri impegni”.