UFFICIALE, Bologna e Fincantieri per restyling Dall'Ara

Sarà il Fincantieri Infrastructure, controllata del gruppo Fincantieri, il partner industriale del Bologna per la realizzazione dell'opera di restyling dello stadio Renato Dall'Ara. A comunicarlo è la società rossoblù, che ora ha tutte le carte in regola per andare in Comune per chiedere l'atto di indirizzo sull'operazione, a cui seguirà la manifestazione di interesse, che darà il via all'iter del restyling: "In un momento in cui anche il calcio, come altri comparti del Paese, necessita di investimenti e strategie per ripartire - recita il comunicato ufficiale - questa collaborazione rappresenta un’importante iniziativa per consegnare al club e alla città un’infrastruttura moderna e funzionale alle attuali esigenze del pubblico e dei partner commerciali. L’operazione che si va delineando, vede coinvolti il Bologna Fc 1909, il Comune di Bologna e Fincantieri Infrastructure, e avrà una serie di ricadute positive sull’economia del territorio bolognese". Ecco le foto postate dal Bologna su Twitter con alcuni rendering del Dall'Ara ristrutturato:

| Accordo tra Bologna Stadio e Fincantieri Infrastructure per la progettazione e la realizzazione del nuovo Dall’Ara



Il comunicato https://t.co/TA5ibrIk3S#WeAreOne pic.twitter.com/z1R7rbZkz6 — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) June 4, 2020