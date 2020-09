UFFICIALE, Bigica jr in prestito dai viola alla Fermana

La Fermana comunica l’arrivo in prestito dalla Fiorentina di Niccolò Bigica, centrocampista centrale classe 2001. Il giovane figlio d'arte (suo padre infatti è Emiliano Bigica) è andato a rafforzare il reparto di mezzo della società marchigiana. Queste le sue dichiarazioni: “Sono molto contento di questa opportunità e sono pronto a mettermi a disposizione del mister. Vengo da due anni in Serie D e devo dire che questa esperienza è stata estremamente formativa. Nel settore giovanile ci si forma tecnicamente ma il ritmo nelle giocate e molto altro viene fuori con squadre di categorie. In D sono state stagioni importanti e formative, devo dire che ne vale assolutamente la pena. Ora si è presentata questa possibilità e non ho esitato ad accettarla assolutamente. I consigli di mio padre? Non mancano mai e sono sempre molto utili, mi stimola a dare sempre il massimo e a rimanere sul pezzo per tutti i novanta minuti. Sono curioso di conoscere Fermo e la sua tifoseria, so che si vive il calcio con grande passione e intensità e di questo sono molto felice. Come ruolo sono un centrocampista centrale che ama giocare la palla ma sa unire le due fasi di gioco, sia di possesso che di non possesso. Ho giocato spesso come mezz’ala ma anche come interno quindi sia in un centrocampo a due che a tre: sono a disposizione per tutto quello che mi chiederà il mister”.