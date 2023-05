UEFA, Ricorda la sfortunata semifinale viola con i Rangers

La Uefa sui suoi social ricorda una brutta serata per la Fiorentina, la semifinale persa con i Rangers oggi, nel 2008. Dopo il pari dell'andata, si registrò il pareggio anche nel ritorno, dopo i 90 minuti regolamentari e i tempi supplementari mentre ai rigori furoni fatali ai viola gli errori di Liverani e Vieri.

️ @RangersFC beat Fiorentina 4-2 on penalties to reach the UEFA Cup final, on this day in 2008 #UEL pic.twitter.com/A57uMcTwrx