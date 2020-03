UEFA, Posticipate le finali di maggio di CL, EL e...

La UEFA, tramite il proprio profilo ufficiale Twitter, ha pubblicato un tweet dichiarando: "A seguito della crisi del COVID-19, oggi la UEFA ha formalmente posticipato le seguenti finali, Europa League, Champions League e UEFA Women's Champions League, originariamente previste per maggio 2020."

Questo il tweet:

As a result of the COVID-19 crisis, UEFA has today formally postponed the following finals, originally scheduled for May 2020.@UWCL@EuropaLeague@ChampionsLeague



No decision has yet been made on rearranged dates. Further announcements will be made in due course.