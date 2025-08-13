Uefa, Ceferin attacca l'Italia: "Infrastrutture terribili, fate qualcosa"

Intervenuto a SkySport a margine della finale di Supercoppa Europea che si disputa stasera a Udine fra Tottenham e Paris Saint-Germain, il presidente della UEFA Aleksander Ceferin ha parlato così dell'evento ma anche della situazione del calcio italiano: "La nostra politica è quella di portare la Supercoppa in città più piccole, sono contento di averlo fatto con Udine quest'anno, una città bellissima anche vicina alla mia Slovenia. La partita sarà fantastica, il PSG ha avuto una stagione grandiosa e il Tottenham non si arrenderà prima della sfida".

Il calcio italiano fa passi avanti?

"Malgrado alcuni risultati non soddisfacenti per la Nazionale Italiana, penso che sia in crescita come movimento e che Gabriele Gravina stia facendo un gran lavoro. Il campionato però è sempre più interessante: fra le prime 5 leghe il mio campionato preferito è quello italiano. A dire la verità però non esagero se dico che le vostre infrastrutture sono terribili, c'è qualcosa da fare anche come Governo e come Comuni".