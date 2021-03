UEFA, Addio a vecchio FPF: ora spese senza sprechi

"Addio vecchio Fair Play, ucciso dal virus. L'Uefa lancia il nuovo: spese senza sprechi". Interessante analisi questa mattina in edicola de La Gazzetta dello Sport che spiega come ormai questo strumento sia il passato. Domani ci sarà una conferenza aperta con il Parlamento Ue per spiegare che è il momento di cambiare e di usare nuove regole basando tutto su una semplice regola ovvero "spendi il necessario senza sprechi". Servirà in ogni caso l'aiuto dell'UE o saranno guai. Se impedire le spese non è più possibile, si cercherà almeno di imporre tetti a salari e trasferimenti. Potrebbero cambiare anche le sanzioni che diventerebbero così più economiche e meno sportive. L'obiettivo è l'approvazione entro fine anno con entrata in vigore dal 2022 e periodo di adattamento graduale, qualche anno, prima di andare a regime e consolidarsi meglio del sistema precedente.