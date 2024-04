UECL, Anche M. Quarta candidato al Player of the week

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nonostante la prova scialba di tutta la Fiorentina ieri sera a Plzen, c'è anche il difensore viola Lucas Martinez Quarta tra i candidati al premio Player of the Week in Conference League disposto dalla Uefa. Assieme al centrale argentino, autore di una prova in Repubblica Ceca tutto sommato serena, ci sono anche Fortounis dell'Olympiacos, Vanaken del Club Brugge e McGinn dell'Aston Villa. Ecco il post della Uefa: