UDINESE-TORINO, Finisce 2-2 il lunch match della 18ª

Una super rimonta del Torino, da 0-2 a 2-2, blocca l’Udinese, che con una vittoria avrebbe agganciato il Milan a quota 26 punti. Dopo quaranta minuti di studio reciproco tra le due squadre, il match si accende con il gol di Touré, che sblocca il risultato per i bianconeri. L’Udinese non si accontenta e, proprio come accaduto al Franchi, la coppia Thauvin-Lucca torna protagonista: è infatti l’attaccante italiano a firmare il raddoppio con un colpo di testa preciso.

Il doppio vantaggio, però, dura poco. Nel giro di nove minuti, il Torino reagisce con veemenza: prima è Adams, sempre più bomber granata, a riaprire la partita, poi arriva il pareggio firmato da Ricci, che sfrutta un assist del solito scozzese per infilare l’angolino basso a destra. Un pareggio spettacolare che lascia l’Udinese con l’amaro in bocca e premia la grinta del Torino.