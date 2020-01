L'Udinese apre ufficialmente la crisi del Sassuolo. Alla Dacia Arena finisce 3-0, al termine di una partita molto divertente, ben giocata dalla squadra di Gotti: Okaka sblocca la sfida al 14', Sema raddoppia al 68' e De Paul chiude i giochi al 91'. Terza vittoria consecutiva per i bianconeri (24 punti al giro di boa, come il Napoli), mentre i neroverdi non vincono da sette partite.