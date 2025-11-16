Italia-Norvegia, Gattuso torna al 3-5-2 e lancia Pio Esposito titolare

L'Italia di Gennaro Gattuso scenderà in campo questa sera a San Siro per l'ultimo appuntamento dei gironi di qualificazione ai Mondiali. Gli azzurri, certi del secondo posto e impossibilitati dall'arrivare primi (a meno ovviamente di un clamoroso e fantascientifico successo per 9-0) affronteranno la Norvegia di Haaland, avversario contro il quale nel match dell'andata Donnarumma e compagni hanno perso la loro unica gara per 3-0. Quella del Meazza alla fine risulterà essere a tutti gli effetti una sorta di amichevole, utile per testare la mentalità e il livello della squadra in vista dei play off. Gattuso proprio per questo punta sulle certezze e torna a schierare il 3-5-2 con diversi titolari che partiranno dal primo minuto dopo aver riposato contro la Moldavia e con Pio Esposito pronto a giocare titolare al fianco di Retegui. Queste le probabili formazioni del match secondo Tuttomercatoweb.com:

Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Frattesi, Dimarco; Retegui, Esposito. A disposizione: Vicario, Carnesecchi, Bellanova, Buongiorno, Gabbia, Cambiaso, Ricci, Cristante, Orsolini, Raspadori, Scamacca, Zaccagni. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.

Norvegia (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Bobb, Berge, Berg, Nusa; Sorloth, Haaland. A disposizione: Dyngeland, Tangvk, Ostigard, Bjorkan, Pedersen, Langas, Thorsby, Arnstad, Aasgaard, Schjelderup, Larsen, Thorstvedt. Commissario tecnico: Stale Solbakken.