Fortini continua a crescere, i suoi numeri difensivi e offensivi sono in miglioramento

Niccolò Fortini, terzino della Fiorentina classe 2006 impegnato martedì con l’Under 21 dell'Italia, è una delle armi a disposizione di Vanoli per provare ad implementare il gioco della sua squadra sulle fasce visto lo scarso rendimento di Dodo e Gosens, con quest'ultimo ancora alle prese con il problema muscolare rimediato contro l'Inter. Fortini, sottolinea il Corriere Fiorentino, dalla sua ha la polivalenza per giocare sia a destra che a sinistra, tra Europa e A ha collezionato 373 minuti nelle ultime 6 più l’assist per Dzeko contro il Rapid in Conference, con una leggerezza d’animo divenuta evidente valore d’aggiunto.

I suoi dati, offensivi e difensivi, sono tutti in miglioramento rispetto alla già di per sé eccellente stagione in B con la Juve Stabia. A Genova Vanoli ha scrollato la polvere dalle spalle anche di Parisi: l’ex Empoli, 36 minuti nelle prime dieci, ha disputato 25 minuti nell’ultimo turno e, così come Fortini, può e deve ambire a riappropriarsi di una maggior rilevanza all’interno di una batteria orfana di Lamptey, indisponibile dalla fine dello scorso settembre per l’operazione al legamento crociato anteriore.