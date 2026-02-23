Udinese, nel match contro il Bologna si ferma Solet: Fiorentina a rischio

Oumar Solet, appena rientrato in campo contro il Bologna da un infortunio, dopo appena sei minuti dall'inizio del match si è fermato per un problema muscolare all'adduttore. Per qualche minuto, Solet ha provato a giocare sul fastidio, ma poi l'infortunio ha la meglio e il giocatore ha chiesto il cambio. Al suo posto è entrato Bertola.